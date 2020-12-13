Англия

Главный тренер лондонского Челси рассказал о причинах поражения его команды в игре против Эвертона.

В двенадцатом туре английской Премьер-лиги у лондонского Челси был запланирован гостевой поединок против Эвертона, на который "синие" отправлялись с надеждами на выход в промежуточные лидеры национального первенства. Однако "ириски" сумели оказать достойное сопротивление своему сопернику, точный удар с пенальти от Гилфи Сигурдссона в середине первого тайма предрешил исход противостояния (1:0).

Эвертон — Челси 1:0 Видео гола и обзор матча

Наставник "пенсионеров" Фрэнк Лампард в своем послематчевом интервью признал основные ошибки своей команды — медлительность в начальной фазе поединка, а также плохая реализация голевых моментов (игроки Челси дважды попадали в каркас ворот — ред.).

"В этом матче мы могли рассчитывать на большее, но я бы не сказал, что нам не повезло. Мы создали не так уж и много возможностей и в целом не продемонстрировали свой лучший футбол. На начальном этапе игры мы не справились с силовыми единоборствами", — высказал свое мнение английский специалист.

"Пропустив гол, мы создали себе проблемы, позволив сопернику заложить фундамент для развития успеха. При этом сами мы сделали недостаточно для того, чтобы переломить ход матча. Если быть честными, сегодня мы сыграли ниже собственноручно заданной в последних матчах планки".

Относительно эпизода с назначением пенальти в середине первого тайма, Лампард не стал сбрасывать всю вину на голкипера Эдуарда Менди, который выступил нарушителем в том эпизоде: "Я не считаю, что в этом эпизоде была исключительно его ошибка. В начале игры мы плохо действовали на подборах, позволяя сопернику забирать их".

В заявку на отчетный поединок не попал американец Кристиан Пулишич. Лампард следующим образом прокомментировал данную ситуацию: "Это был вынужденный шаг. В течение недели и вчера на тренировках он ощущал дискомфорт. Сегодня три наших вингера пропускали игру из-за повреждений. Это заставляет меня снова возвращаться к этой теме.

Клубы Премьер-Лиги сталкиваются с большим количеством травм. По этой причине у соперника не играл Хамес Родригес. В матчах такого уровня хочется видеть на поле лучших из лучших. На этом фоне снова встает вопрос о пяти заменах, который, возможно, будет рассматриваться на этой неделе".

"Нам противостояла хорошо организованная команда, которая сделала все, чтобы помешать нам сыграть в свой футбол. Дав им возможность выйти вперед, мы значительно усложнили себе жизнь. Мы сделали недостаточно, но все же вряд ли заслуживали поражения сегодня. Я не люблю проигрывать, но поражения также нужны. Мы должны найти достойный ответ и стать сильнее. Увидим во вторник", — подытожил наставник Челси.

Матч следующего тура для лондонского Челси пройдет в гостях у Вулверхэмптона.