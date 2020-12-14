Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Арсенал — Бернли, Getty Images
14 декабря 2020, 10:23
В поединке 12-го тура английской Премьер-лиги Арсенал принимал на своем поле Бернли, который является одним из главных аутсайдеров на вылет в Чемпионшип по итогам текущего сезона.
Победителя данного противостояния определил автогол Пьера-Эмерика Обамеянга. Габонец срезал мяч в собственные ворота после подачи с углового, что стоило Арсеналу четвертого поражения на Эмирейтс подряд.
Смотрите видео автогола и обзор матча Арсенал — Бернли:
Арсенал - Бернли 0:1
Гол: Обамеянг, 73 (АГ)
Арсенал: Лено, Бельерин (Мэйтленд-Найлз, 74), Тирни, Холдинг, Габриэль, Джака, Сака, Эль-Ненни, Виллиан (Нкетиа, 82), Обамеянг, Ляказетт (Себальос, 60).
Бернли: Поуп, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Вествуд, Брэйди, Браунхилл, Макнил, Родригес (Барнс, 59), Вуд (Выдра, 70).
Предупреждения: Бельерин, Эль-Ненни — Брэйди.
Удаление: Джака, 58