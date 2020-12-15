Англия

Легендарный голкипер Петр Чех сыграл матч за молодежную команду Челси.

Петр Чех вернулся на поле и провел поединок за молодежную (U-23) команду Челси против резервистов Тоттенхэма — сообщил официальный Твиттер "синих".

38-летний голкипер пропустил два мяча в дебюте матча, и первый тайм Челси проиграл — 0:2. Однако после перерыва "пенсионеры" переломили ход встречи и позволили Чеху отметить свое возвращение в футбол победой.

Чех завершил профессиональную карьеру в 2019 году, после чего занимал должность технического консультанта в Челси, однако на сезон-2020/21 был заявлен в АПЛ в качестве вратаря из-за сложной кадровой ситуации в команде.

Чех сыграл 124 матча за национальную сборную Чехии и выступал за Блсани (28 матчей во всех турнирах), пражскую Спарту (42), Ренн (78), Челси (494) и Арсенал (139).