Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка 13-го тура английской Премьер-лиги.

Лондонский Челси вошел в крутое пике, поэтому должен быть готов к тому, что по завершению тринадцатого тура английской Премьер-лиги покинет потенциальную зону еврокубков. Стал возможным такой сценария благодаря второму кряду поражению коллектива Фрэнка Лампарда на внутренней арене, которое имело место быть на поле Вулверхэмптона. "Пенсионеры" забили первыми во втором тайме, однако затем не успели сдержать натиск контратак соперников (2:1).

Предлагаем вашему вниманию обзор матча



Вулверхэмптон — Челси 2:1

Голы: Поденсе, 66, Нету, 90+4 — Жиру, 49

Вулверхэмптон: Патрисиу — Боли, Коуди, Саисс — Семеду, Дендонкер (Отасови, 46), Невеш, Марсал — Нету, Силва (Траоре, 61), Поденсе (Витинья, 90).

Челси: Менди — Джеймс, Зума, Силва, Чилвелл — Хаверц (Ковачич, 71), Канте, Маунт — Пулишич, Жиру (Абрахам, 72), Вернер.

Предупреждения: Поденсе, Семеду — Маунт, Канте.