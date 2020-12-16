Англия

Наставник Челси провел беседу с журналистами после неудачной игры его команды в матче против Вулверхэмптона.

В тринадцатом туре английской Премьер-лиги лондонский Челси отправился на выездной поединок против Вулверхэмптона, уже имея за спиной поражение от Эвертона (0:1). Матч для "синих" складывался достаточно сложно, однако первый забитый мяч оказался именно на их счету. Вот только развить успех Жиру не удалось, после чего "волки" успешно провели пару контратак под финальный свисток (2:1).

Вулверхэмптон — Челси 2:1 Видео голов и обзор матча

В своем послематчевом интервью наставник "пенсионеров" Фрэнк Лампард был разочарован игрой своей команды в заключительной стадии противостояния.

"Все просто — мы сыграли недостаточно хорошо, — кратко подытожил английский специалист, — Мы знали, что наш сегодняшний соперник силен, и что его основным оружием являются именно контратаки. Они организованно оборонялись на протяжении всего матча и действовали на высоких скоростях впереди. Если позволить сопернику использовать его сильные стороны, это может привести к поражению, что и произошло с нашей стороны".

"Я разочарован тем, что мы проиграли. Мы демонстрировали не лучший футбол, но при этом контролировали ход игры. Я полагал, что у нас все под контролем, но затем мы позволили сопернику вернуться в игру. Мы упустили этот момент, позволили им провести несколько контратак и в итоге уступили", — с сожалением заявил наставник Челси.

"Мы смогли провести длительную серию без поражений, о которой так много говорили. Я не придавал этому излишнего значения, поскольку моя работа заключается в том, чтобы трезво смотреть на вещи. Очевидно, что сегодня мы не смогли взять игру под свой контроль и не продемонстрировали футбол того уровня, к которому должны стремиться".

"По своему опыту выступлений в Премьер-Лиге я знаю, что проведенные ниже собственного уровня игры, что случилось с нами в этих двух турах, могут привести к поражениям. Это будет серьезный урок для игроков", — сделал заключение по поводу игры своей команды Лампард.

В следующем туре Челси ожидает одно из возможных лондонских дерби — домашний матч против Вест Хэма.