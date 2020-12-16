Валлийский вингер может перебраться в стан "павлинов".
Дэниел Джеймс, getty images
16 декабря 2020, 19:03
Лидс Юнайтед собирается арендовать Дэниела Джеймса в ближайшее трансферное окно, сообщает The Telegraph.
Валлийский вингер был интересен "павлинам" минувшим летом, но тогда они не смогли договориться с Манчестер Юнайтед.
В этом сезоне Дэниел Джеймс провел шесть поединков в футболке "красных дьяволов", отметившись одним забитым голом.
Напомним, что на 23-летнего футболиста также претендует Эвертон.