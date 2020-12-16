Англия

Валлийский вингер может перебраться в стан "павлинов".

Лидс Юнайтед собирается арендовать Дэниела Джеймса в ближайшее трансферное окно, сообщает The Telegraph.

Валлийский вингер был интересен "павлинам" минувшим летом, но тогда они не смогли договориться с Манчестер Юнайтед.

В этом сезоне Дэниел Джеймс провел шесть поединков в футболке "красных дьяволов", отметившись одним забитым голом.

Напомним, что на 23-летнего футболиста также претендует Эвертон.