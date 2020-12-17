Англия

Форварду Манчестер Юнайтед грозят дисциплинарный санкции.

Футбольная ассоциация Англии завершила расследование против форварда Манчестер Юнайтед Эдинсона Кавани, причиной которого стал скандальный пост футболиста в социальной сети Instagram, выдвинув в его сторону обвинение в расизме.

"Эдинсон Кавани был обвинен в неправомерном поведении за нарушение Правила ФА E3, которое касается публикации в социальной сети в четверг, 29 ноября 2020 года. Вопреки Правилу ФА E3.1, комментарий, размещенный на странице футболиста Манчестер Юнайтед в Instagram, был оскорбительным и/или ненадлежащим, и/или навредил игре".

"Комментарий представляет собой "Обостренное нарушение", о котором говорится в Правиле ФА E3.2. Контекст написанного подразумевает под собой цвет кожи и/или расу, и/или этническое происхождение. У нападающего есть время до понедельника, 4 января 2021 года, чтобы ответить на обвинения", — говорится в заявлении на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии.

Напомним, после камбека в поединке десятого тура АПЛ против Саутгемптона, в котором Кавани оформил дубль и отдал результативную передачу, уругвайский форвард ответил на публикацию друга словами "Gracias negrito" (дословно — "спасибо, черный"). Позже пост был удален.