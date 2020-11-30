Англия

Уругвайский нападающий рискует быть наказанным за расистское высказывание в соцсети.

Футбольная Ассоциация Англии может начать расследование против форварда Манчестер Юнайтед Эдинсона Кавани, сообщает Goal.

Причиной стала история уругвайца в Instagram, в которой легко прослеживается расистский подтекст. Футболист ответил на публикацию одного из пользователей словами "Gracias negrito".





За употребелние подобного слова по отношению к Патрису Евра в 2011 году был наказан соотечественник Кавани Луис Суарес. Тогда Суареса оштрафовали на 40 тысяч фунтов.

Манчестер Юнайтед и Футбольная Ассоциация Англии пока не комментировали ситуацию с Кавани.

Во вчерашнем матче Английской Премьер-лиги против Саутгемптона (3:2) Кавани вышел на поле во втором тайме и помог своей команде одержать волевую победу, уступая к перерыву со счетом 0:2. Уругваец сначала отдал результативный пас на Бруну Фернандеша, а затем отличился двумя голами головой на 74-й и 92-й минутах.

После этой победы МЮ занимает восьмое место в чемпионате Англии, набрав 16 очков в девяти играх.

Свой следующий матч команда проведет в среду, 2 декабря, когда в рамках пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов примет на своем поле ПСЖ.

Ранее сообщалось, что основной голкипер Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа получил травму и был заменен после первого тайма матча с Саутгемптоном.