Англия

"Манкунианцы" списывают прецедент на недоразумение.

Манчестер Юнайтед опубликовал ответ на обвинения ФА в адрес нападающего команды Эдинсона Кавани.

"Манчестер Юнайтед и все наши игроки полностью привержены борьбе с расизмом, и мы продолжим работать с ФА — вместе с другими руководящими органами и организациями, а также в рамках наших собственных кампаний — в этом отношении.

Мы берем во внимание сегодняшнее решение футбольной ассоциации предъявить обвинение Эдинсону Кавани за его ответ в социальных сетях на поздравительное послание друга после игры в Саутгемптоне. Эдинсон и клуб ясно дали понять, что за сообщением не было никакого злого умысла, которое он удалил и извинился, как только ему сообщили, что оно могло быть неправильно истолковано.

Теперь игрок и клуб учтут обвинение и соответствующим образом отреагируют на решение ФА".

Напомним, Футбольная ассоциация обвинила уругвайского футболиста в расистском высказывании в Instagram.