Итальянский тренер рассказал о своих планах.
Карло Анчелотти, getty images
18 декабря 2020, 09:57
Карло Анчелотти хочет остаться в Эвертоне до конца своего контракта, который истекает в 2024 году.
"Я хотел бы отработать контракт с Эвертоном до конца, потому что это будет первый раз — за исключением Милана, где я провел восемь лет, — что я пробуду более двух лет.
Хотел бы увенчать свою работу здесь трофеями и чем-то особенным", — сказал итальянец Liverpool Echo.
Отметим, что "ириски" после тринадцати проведенных матчей идут на пятой строчке турнирной таблицы с 23 баллами.
Напомним, что Карло Анчелотти собирается вывести Эвертон на новый уровень.