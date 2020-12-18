Англия

Итальянский тренер рассказал о своих планах.

Карло Анчелотти хочет остаться в Эвертоне до конца своего контракта, который истекает в 2024 году.

"Я хотел бы отработать контракт с Эвертоном до конца, потому что это будет первый раз — за исключением Милана, где я провел восемь лет, — что я пробуду более двух лет.

Хотел бы увенчать свою работу здесь трофеями и чем-то особенным", — сказал итальянец Liverpool Echo.

Отметим, что "ириски" после тринадцати проведенных матчей идут на пятой строчке турнирной таблицы с 23 баллами.

Напомним, что Карло Анчелотти собирается вывести Эвертон на новый уровень.