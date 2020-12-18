Англия

Украинец отыграл за "горожан" всего 13 минут в текущем сезоне АПЛ.

Манчестер Сити в январе готов рассмотреть трансферные предложения по защитнику Александру Зинченко, об этом сообщает 90min.

При этом, "горожане" не ставят целью избавиться от игрока, но готов согласятся на его переход, если этого захочет сам футболист, а клуб устроит финансовое предложение по нему.

Главный тренер команды Хосеп Гвардиола переговорил с Зинченко о его будущем. Он сказал ему, что тот может остаться в клубе и бороться за место в основе. Однако ясно дал понять, что ему не гарантировано место в первой команде.

Отмечается, что 24-летним украинцем интересуются Вулверхэмптон, Саутгемптон, Лестер, Вест Хэм, а также клубы России, Италии, Испании и Германии.

В текущем сезоне АПЛ Зинченко сыграл 13 минут. Подробная статистика здесь.

Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро, его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Ранее Football.ua поразмышлял над перспективами украинца в составе Манчестер Сити.