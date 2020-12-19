Англия

Наставник Вулверхэмптона поделился информацией о здоровье мексиканского нападающего.

Автор трех голов английского Вулверхэмптона в новом сезоне, мексиканский нападающий Рауль Хименес получил перелом черепа во время столкновения с центральным защитником лондонского Арсенала Давидом Луизом в ходе противостояния на Эмирейтс в рамках десятого тура АПЛ (2:1, в пользу "волков").

Видео момента столкновения Рауля Хименеса и Давида Луиса

Однако форвард уже был выписан из больницы после полученного серьезного повреждения и последующей операции, после чего приступил к процессу восстановления.

Главный тренер Вулверхэмптона Нуну Эшпириту Санту в интервью BBC заявил, что его подопечный "быстро прогрессирует и восстанавливает навыки", однако сроки восстановления называть отказался.

"В этом вопросе нет четкого расписания, как и нет даты возвращения, потому что, в первую очередь, он должен поправить свое здоровье, после чего уже мы будем думать о его возвращении. Но динамика положительная.

К сожалению, у нас образовалась тяжелая ситуация, в которой один из наших важных игроков на какое-то время оказался недоступен. То, что случилось с Раулем — ужасно. Это нарушило баланс внутри команды. Я думаю, нам необходимо заняться этим вопросом в первую очередь", — намекнул наставник на возможную активизацию его клуба в зимнее трансферное окно.

Ближайший матч с участием Вулверхэмптона состоится в понедельник, 21 декабря. Команда Нуну Эшпириту Санту сыграет в гостях у Бернли.