Англия

"Красные" установили личное достижение.

В поединке 14-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль на выезде легко разгромил Кристал Пэлас, забив семь голов.

Примечательно, что мерсисайдцы сумели забить такое количество мячей впервые в своей истории с момента основания АПЛ.

Отметим, что Ливерпуль побеждал со счетом 7:0 на выезде Дерби Каунти в 1991 году, но матч проходил еще в рамках Высшей лиги Англии.

Также вашему вниманию предлагается видео голов и обзор разгромной победы "красных" над лондонским клубом.