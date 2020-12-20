Англия

Норвежец высказался о ситуации вокруг француза.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер дал свою оценку слухам о скором уходе полузащитника Поля Погба.

"Поль был в клубе еще совсем ребенком – в команде до 18 лет. Мы подписали его ребенком. В нем есть ДНК Юнайтед. Он знает, что несет в себе этот клуб. Юнайтед – это про команду. Я не потерплю, когда кто-то думает, что он важнее, чем клуб. Никто не важнее клуба. Вообще никто. И Поль знает это. Я говорю не только о нем, но и о каждом из нас.

Поль всегда был амбициозным парнем, которому нравилось играть в футбол. Он хорошо тренируется, и никогда не отказывается выходить на матчи или на занятия. У него хорошее отношение к делу. Конечно, он хочет играть как можно лучше, сколько бы минут он ни провел на поле, — цитирует Солскьяера MEN.

Ранее французский футболист заявил, что готов и дальше бороться за Манчестер Юнайтед.