Англия

"Шпоры" потерпели поражения от Лестера и оказались в шаге от вылета из еврокубковой зоны.

Тоттенхэм потерпел домашнее поражение от Лестера в поединке 14-го тура английской Премьер-лиги, что позволило "лисам" возглавить турнирную таблицу.

Подопечные Жозе Моуриньо пропустили в свои ворота два мяча, один из которых произошел после реализованного пенальти Джейми Варди, а второй стал Тоби Альдервейрельда.

Интересно, что подобный случай стал лишь вторым в истории Тоттенхэма в матчах АПЛ.

Впервые "шпоры" пропустили за одну встречу чемпионата Англии одновременно и с пенальти, и из-за автогола в марте 2000 года, когда лондонский Арсенал обыграл их со счетом 2:1.

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