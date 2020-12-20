Юбилейный поединок южнокорейца пришелся на поражение Лестеру.
Сон Хын Мин, Getty Images
20 декабря 2020, 18:30
Нападающий Сон Хын Мин вышел в стартовом составе Тоттенхэма на поединок 14-го тура английской Премьер-лиги против Лестера, который завершился поражением его команды со счетом 0:2.
Для 28-летнего южнокорейца этот матч стал юбилейным, 250-м, в футболке северолондонского клуба.
Сон провел на поле все 90 минут, однако результативными действиями не отметился и никак не повлиял на конечный результат встречи.
Напомним, Сон Хын Мин перешел в Тоттенхэм из Байера в августе 2015 года. С того момента ему удалось забить за "шпор" 99 голов во всех турнирах, а также отдать 54 результативные передачи.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложение на Android!
Переходи по ссылке и будь в тренде!