Англия

Юбилейный поединок южнокорейца пришелся на поражение Лестеру.

Нападающий Сон Хын Мин вышел в стартовом составе Тоттенхэма на поединок 14-го тура английской Премьер-лиги против Лестера, который завершился поражением его команды со счетом 0:2.

Для 28-летнего южнокорейца этот матч стал юбилейным, 250-м, в футболке северолондонского клуба.

Сон провел на поле все 90 минут, однако результативными действиями не отметился и никак не повлиял на конечный результат встречи.

Напомним, Сон Хын Мин перешел в Тоттенхэм из Байера в августе 2015 года. С того момента ему удалось забить за "шпор" 99 голов во всех турнирах, а также отдать 54 результативные передачи.

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