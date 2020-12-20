Англия

"Красные дьяволы" повторили данное достижение результативности в матче с Лидсом.

В рамках 14-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед принимает на своем поле принципиального соперника в лице Лидс Юнайтед.

Уже в первом тайме подопечным Оле-Гуннара Солскьяера удалось отправить в ворота "павлинов" четыре мяча, чего не удавалось им сделать в АПЛ с сентября 2016 года.

Тогда "красные дьяволы" добыли уверенную победу над Лестером со счетом 4:1, а авторами голов у манкунианцев стали Смоллинг, Рашфорд, Погба и Мата.

Напомним, что следить за событиями матча Манчестер Юнайтед — Лидс Юнайтед вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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