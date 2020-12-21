Англия

Манчестер Юнайтед разгромил Лидс в матче чемпионата Англии.

В одном из самых ожидаемых поединков 14-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед разгромил своего принципиального соперника в лице Лидс Юнайтед (6:2).

"Павлины" пропустили в свои ворота аж шесть мячей, а у их главного тренера Марсело Бьелсы появился повод вспомнить о своем давнем горьком опыте.

В последний раз команда под руководством Бьелсы пропускала такое количество голов в абсолютно любом турнире еще в феврале 1992 года.

Тогда Ньюэллс Олд Бойз аргентинского специалиста уступил Сан Лоренцо в рамках Кубка Либертадорес со счетом 6:0.

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