Англия

После 14-ти туров аргентинский голкипер является лучшим вратарем чемпионата Англии по количеству поединков "на ноль".

Астон Вилла испортила дебют Сэма Аллардайса на посту главного тренера Вест Бромвича, разгромив его новую команду со счетом 3:0.

Помимо заработанных трех очков, свой седьмой поединок без пропущенных мячей удалось провести голкиперу Эмильяно Мартинесу, благодаря чему он по-прежнему сохраняет лидерство в рейтинге АПЛ по данному показателю.

Интересно, что за прошлый сезон АПЛ все вратари Астон Виллы суммарно провели семь "сухих" матчей, тогда как Мартинесу покорилась эта же отметка уже в 14-м туре нынешней кампании.

Напомним, что 28-летний аргентинец перебрался в бирмингемский клуб из лондонского Арсенала в прошлое трансферное окно, где ему не могли гарантировать постоянное место в стартовом составе.

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