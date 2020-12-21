После 14-ти туров аргентинский голкипер является лучшим вратарем чемпионата Англии по количеству поединков "на ноль".
Эмильяно Мартинес, Getty Images
21 декабря 2020, 08:24
Астон Вилла испортила дебют Сэма Аллардайса на посту главного тренера Вест Бромвича, разгромив его новую команду со счетом 3:0.
Помимо заработанных трех очков, свой седьмой поединок без пропущенных мячей удалось провести голкиперу Эмильяно Мартинесу, благодаря чему он по-прежнему сохраняет лидерство в рейтинге АПЛ по данному показателю.
Интересно, что за прошлый сезон АПЛ все вратари Астон Виллы суммарно провели семь "сухих" матчей, тогда как Мартинесу покорилась эта же отметка уже в 14-м туре нынешней кампании.
Напомним, что 28-летний аргентинец перебрался в бирмингемский клуб из лондонского Арсенала в прошлое трансферное окно, где ему не могли гарантировать постоянное место в стартовом составе.
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