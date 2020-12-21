Англия

Наставник лондонского Тоттенхэма был недоволен безвольной игрой своей команды в важном домашнем поединке.

В рамках четырнадцатого тура английской Премьер-лиги лондонский Тоттенхэм на своем поле принимал одного из прямых конкурентов в борьбе за лидерство на внутренней арене — Лестер. "Шпоры" испытали серьезные проблемы уже со старта встречи, не сумев должным образом навязать комбинационный футбол сопернику, в результате чего были поражены ударами перед и после перерыва между таймами (0:2).

Тоттенхэм — Лестер 0:2 Видео голов и обзор матча

Португальский наставник Тоттенхэма Жозе Моуриньо подверг критике настрой своих подопечных на отчетный поединок. Слова главного тренера "шпор" приводит издание The Guardian.

"Мы плохо начали поединок, — сказал Моуриньо, Первые 20 минут были плохой игрой, наш прессинг разрывался на фрагменты, а также были нарушены связи в комбинационной игре, не было возврата мяча при потерях. Мне такое отношение совершенно не по душе. Я не давал своим футболистам команды не проявлять агрессию со старта. Признаю, мы провалились".

"По ходу первого тайма мы сумели хоть как-то поменять свою игру, адаптировав позиции в полузащите. Был даже небольшой период доминирования, но пенальти перед перерывом все разрушил. Мы сами себе его привезли. Из ряда вон выходящая ситуация. Орье допустил грубую ошибку. Но он был не единственным, кто отмечался подобным по ходу первого тайма. Я не могу повесить на него всех собак".

Моуриньо оказался совершенно не согласен с позицией наставника Лестера Брендана Роджерса, который сказал, что его команда играла "выдающееся" по "потрясающей стратегии", и что "победила полностью заслуженно". "Эту игру мы проиграли из-за пенальти и автогола, но результат выглядит так, будто бы соперник полностью контролирует или лучше нас.

Подобного не было и близко. Наше выступление было не лучшим, но игра не была такой, как если бы они заслуживали победу или мы заслуживали поражения", — резюмировал португалец.

В следующем туре лондонский Тоттенхэм отправится на гостевой поединок против Вулверхэмптона.