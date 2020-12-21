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Тоттенхэм — Лестер 0:2, getty images
21 декабря 2020, 01:28
Тоттенхэм в поединке четырнадцатого тура чемпионата Англии уступил Лестеру со счетом 0:2 на своем поле.
"Лисы" победили благодаря голу Варди с пенальти и автоголу Альдервейрельда, так и не поразив ворота соперника.
Обзор матча:
Тоттенхэм — Лестер 0:2
Голы: Варди, 45+4 (пен.), Альдервейрельд, 59 (авт.)
Тоттенхэм: Льорис — Орье (Уинкс, 63), Альдервейрельд, Дайер, Регилон — Сиссоко, Хойбьерг — Ло Чельсо (Моура, 49), Ндомбеле (Бэйл, 46), Сон Хын Мин — Кейн.
Лестер: Шмайхель — Джастин, Фофана, Эванс, Кастань (Амарти, 60) — Ндиди — Олбрайтон, Тилеманс, Мэддисон, Барнс (Прат, 84) — Варди (Ихеаначо, 87).
Предупреждения: Дайер, Уинкс — Олбрайтон, Ндиди.