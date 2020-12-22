Англия

Наставник лондонского Челси подвел итог успешного для его команды лондонского дерби против Вест Хэма.

В рамках заключительного поединка четырнадцатого тура английской Премьер-лиги состоялось одно из возможных лондонских дерби, в котором приняли участие Челси и Вест Хэм. "Синие" сумели быстро открыть счет усилиями центрального защитника Тиаго Силвы, однако незадолго до этого эпизода в результате повреждения потеряли другого игрока обороны — Бена Чилвелла.

Впрочем, на итоговый положительный результат для хозяев Стэмфорд Бридж это никак не сказалось — дубль Тэмми Абрахама под конец встречи окончательно снял все вопросы о победителе (3:0).

Челси — Вест Хэм 3:0 Видео голов и обзор матча

Наставник "пенсионеров" Фрэнк Лампард на послематчевой пресс-конференции не упустил возможность похвалить своих подопечных за продемонстрированную характер, а также предоставил первую информацию о травмированном футболисте. Слова наставника приводит официальный сайт клуба.

"Мы провели отличную игру против сильного соперника, который на данный момент находится в отличной форме, — начал свой ответ английский специалист, — Наша игра в обороне была великолепной, хотя перед матчем мы испытывали определенное давление, и я не ожидал красивой игры в нашем исполнении".

"Мы мощно начали встречу, однако во втором тайме часто не справлялись с удержанием мяча. Выход Матео Ковачича на поле помог нормализовать обстановку за счет его движений в заключительной фазе атак. Игра была далека от идеала, но иногда проскакивали очень хорошие отрезки в нашем исполнении. Больше всего меня порадовал характера моих подопечных на фоне двух поражений кряду в прошлом".

Не остался без внимания главного тренера и дубль нападающего Тэмми Абрахама: "Это добавит ему уверенности в собственных силах. Хочешь забивать голы? Значит, необходимо много работать. Сегодня Тэмми был вознагражден за свой труд. Он сделал на поле все, что от него требовалось. Жиру нынче находится в прекрасной форме, но Абрахам получил свой шанс себя проявить. Он им воспользовался в полной мере".

Затронул Лампард и вопрос травм своих подопечных. В частности, кроме Бена Чилвелла, травмировавшегося по ходу поединка, в заявку из-за повреждения не попал Рис Джеймс. "Полагаю, что выход Чилвелла на матч против Арсенала под сомнением. Он подвернул лодыжку и попытался продолжить игру, однако из-за болевых ощущений не смог сделать это.

Завтра мы проведем углубленное обследование и оценим его состояние. Рис и Бен очень много дают нам, и я надеюсь, что к Рождеству они смогут вернуться в строй".

"Мы в порядке, но я по-прежнему требую большего. Мы хотим сражаться за самые высокие цели и не желаем довольствоваться малым. Тем не менее, мы понимаем, что в этом особенном сезоне возможно все, поэтому нам необходимо в первую очередь продолжать добиваться результатов.

Чем выше мы заберемся, тем больше уверенности будет в наших действиях, тем проще нам будет доказывать свое превосходство с психологической точки зрения. В рождественские дни нам предстоят сложные игры, но именно в них мы можем продемонстрировать себя", — подытожил наставник "пенсионеров".

В следующем туре Челси будет ожидать очередное лондонское дерби — гостевая игра против Арсенала.