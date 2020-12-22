Англия

Изначально планировалось провести решающую игру за трофей в конце февраля 2021 года.

Как сообщает BBC, руководством Английской футбольной лиги было принято решение перенести решающий поединок в борьбе за Кубок Английской лиги с воскресенья, 28 февраля 2021 года, на воскресенье, 25 апреля 2021 года. Место проведения не изменилось — столичный Уэмбли.

Данное решение организаторов состязания было принято из расчета увидеть болельщиков на трибунах, однако их максимальное количество будет зависеть от актуальных на тот момент ограничений со стороны правительства.

Футбольным болельщикам закрыт вход на стадионы в регионах, где установлен третий и четвертый уровни угрозы COVID-19, согласно национальной шкале.

На данный момент, из числа участников английской Премьер-лиги, только Ливерпуль, Эвертон, Брайтон и Саутгемптон могут рассчитывать на поддержку со стороны ограниченного числа фанатов (2000 человек), так как их города базирования находятся в зоне второго уровня.

Середина этой недели пройдет под знаком противостояний именно в четвертьфинале Кубка Английской лиги. Ньюкасл и Брентфорд начнут данный этап очным поединком во вторник, 22 декабря, после чего Football.ua проведет текстовую трансляцию поединка Арсенала и Манчестер Сити, который начнется в 22:00, а на следующий день, в среду, 23 декабря, Сток Сити примет Тоттенхэм, а Эвертон сыграет против Манчестер Юнайтед — за этой игрой в 22:00 также можно будет следить на нашем сайте.