Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка 14-го тура английской Премьер-лиги.

В ходе очередного матча национального первенства Вулверхэмптон не смог развить успех недавнего прошлого в виде победы над лондонским Челси (2:1), уступив с аналогичным счетом на выезде Бернли. "Волки" пропусти первыми за десять минут до ухода на перерыв, после чего допустили ошибку по возвращению на поле. Гол с пенальти от Фабиу Силвы за минуту до конца основного времени — слабое утешение для подопечных Санту.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча



Бернли — Вулверхэмптон 2:1

Голы: Барнс, 35, Вуд, 51 — Сильва, 89 (с пенальти)

Бернли: Поуп — Лоутон, Тарковски, Ми, Тэйлор — Брэйди (Питерс, 69), Вествуд, Браунхилл, МакНил (Макнил, 88) — Вуд, Барнс (Родригес, 82)

Вулверхэмптон: Патрисиу — Килман, Коуди, Саисс — Нури (Траоре, 60), Отасоуи (Сильва, 60), Моутиньо, Семеду, Невеш (Витинья, 76) — Нету, Поденсе

Предупреждения: Вествуд, Родригес — Отасоуи.