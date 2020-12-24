Завершились все поединки раунды 1/4 финала.
МЮ - Ман Сити, Getty Images
24 декабря 2020, 01:25
Завершился последний матч 1/4 финала Кубка английской лиги, в котором МЮ обыграл Эвертон (0:2).
Таким образом стали известны пары полуфинала турнира:
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
Тоттенхэм — Брентфорд
Поединки состоятся пятого и шестого января. В этом сезоне стадия 1/2 финала турнира состоит из одного матча.
Отметим, что действующий победитель турнира — Манчестер Сити.
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