Англия

Завершились все поединки раунды 1/4 финала.

Завершился последний матч 1/4 финала Кубка английской лиги, в котором МЮ обыграл Эвертон (0:2).

Таким образом стали известны пары полуфинала турнира:

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити

Тоттенхэм — Брентфорд

Поединки состоятся пятого и шестого января. В этом сезоне стадия 1/2 финала турнира состоит из одного матча.

Отметим, что действующий победитель турнира — Манчестер Сити.

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