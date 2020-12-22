Представитель Чемпионшипа обыграл фаворита.
Брентфорд, Getty Images
22 декабря 2020, 21:30
В четвертьфинальном матче Кубка английской лиги Брентфорд неожиданно обыграл Ньюкасл (1:0).
Путевку в четвертьфинал клубу из Чемпионшипа принес Джош Дасилва, забивший единственный мяч "пчел" на 66-й минуте матча.
Брентфорд - Ньюкасл 1:0
Гол: Дасилва, 66
Брентфорд: Дэниэлс — Пиннок, Томпсон, Соренсен, Фосу — Канос (Тоуни, 69), Янельт (Нергор, 60), Дасилва (Йенсен, 81), Маркондес, Годдос — Форсс.
Ньюкасл: Дарлоу — Йедлин, Льюис (Кэрролл, 80), Кларк, Хэйден — Фрэйзер (Жоэлинтон, 65), Шелви, Мерфи, Лонгстафф, Альмирон (Гэйл, 65) — Уилсон.
Предупреждение: Шелви.