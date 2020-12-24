Англия

Центрбек "красных дьяволов" высказался об высоких амбициях своей команды.

В четвертьфинале Кубка английской лиги Манчестер Юнайтед одержал победу над Эвертоном и пробился в следующую стадию турнира, где сойдется в противостоянии с Манчестер Сити.

Центральный защитник "красных дьяволов" Гарри Магуайр поделился эмоциями от результата минувшего матча, заявив о желании выиграть трофей со своей командой.

"Мы выступаем за Манчестер Юнайтед, поэтому от нас ждут, что мы будем выигрывать трофеи. В прошлом году мы вышли в три полуфинала, а в этом году дошли до этой стадии уже в первом нашем турнире".

"Очень важно регулярно выходить в такие поздние стадии турниров, но сейчас нам нужно начать побеждать в больших играх и выигрывать трофеи для этого клуба", — приводит слова Магуайра Sky Sports.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Эвертон — Манчестер Юнайтед вы можете на Football.ua.