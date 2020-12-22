Германия

Форвард рассказал о своих предыдущих трансферных переговорах.

Нападающий Баварии Роберт Левандовски заявил, что, будучи игроком Боруссии Д, он мог перейти в Манчестер Юнайтед.

"После второго года в Дортмунде у меня был разговор с сэром Алексом Фергюсоном. Он хотел, чтобы я приехал в Манчестер.

Мне было очень интересно. Я даже могу сказать, что был готов. Но Дортмунд не хотел меня отпускать. Это не расстроило меня больше, потому что с Боруссией дела шли хорошо", — сказал Левандовски France Football.

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