Англия

Португалец рассказал о конкуренции в АПЛ.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо высказал свое мнение о текущем розыгрыше АПЛ и грядущем матче против Вулверхэмптона.

"Я считаю, что "волки" могут бросить вызов верхней шестерке. Но в этой лиге очень сложно сохранять стабильность, потому что каждая игра очень сложна.

У нас был период, когда нам приходилось играть против шести лучших команд, мы играли матч за матчем, и теперь некоторые люди говорят, что нам будет легче проводить матчи против команд уровнем ниже.

Почему это легче? Обыграть "волков", сыграть с Фулхэмом и Астон Виллой проще? Это не легче. Мы должны быть очень довольны тем, где мы находимся, и не грустить по этому поводу, потому что, я считаю, это фантастическая лига", — цитирует Моуриньо Goal.

Ранее португальский специалист раскритиковал игру полузащитника Деле Алли.