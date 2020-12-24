Англия

Специалист остался недоволен действиями игрока.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо после победы над Сток Сити в Кубке английской лиги (1:3) раскритиковал игру полузащитника клуба Деле Алли.

"Игрок его позиции должен создавать проблемы сопернику. А он создал проблемы нам. Я был разозлен, ведь после его ошибки Сток поймал нас на контратаке. Такого нельзя допускать".

Также специалист прокомментировал ход игры в целом.

"Мы провели классный первый тайм. Были все время с мячом, не давали сопернику бить по воротам и в целом смотрелись здорово. Впереди нам предстоят два тяжелых матча и я хочу уверить вас, что Тоттенхэму будет сложно с любой из оставшихся команд. Мы в полуфинале, настало время для борьбы", — цитирует Моуриньо Goal.

Ранее сообщалось, что Моуриньо в пятый раз вышел в полуфинал Кубка лиги.

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