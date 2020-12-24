Англия

Немецкий хавбек высказался о нынешнем положении "канониров" в турнирной таблице АПЛ.

Арсенал переживает далеко не лучший период в своей истории. После 14-ти туров английской Премьер-лиги "канониры" занимают 15-ю строчку в турнирной таблице, имея в своем активе всего 14 набранных очков.

Полузащитник лондонского клуба Месут Озил, который оказался вне заявки своей команды на матчи АПЛ, ответил на вопросы болельщиков и поделился мнением о сложившейся ситуации.

"Это очень трудное время для всех в клубе — не только для меня. Нынешняя ситуация расстраивает абсолютно всех".

"Конечно, я очень хотел бы помочь команде, особенно прямо сейчас, но пока у меня нет такой возможности. Я просто надеюсь, что мы очень скоро снова добьемся лучших результатов. Давайте сохранять позитив", — написал Озил в своем Twitter.

Напомним, ранее главный тренер Вест Бромвича Сэм Аллардайс заявил, что лондонский Арсенал является конкурентом его команды в борьбе за выживание.

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