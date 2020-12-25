Англия

Экс-тренер высказался о будущем немца.

Бывший главный тренер Арсенала Арсен Венгер заявил, что имеет представление, куда в будущем отправится играть Месут Озил.

У меня есть догадки о том, куда Озил уедет, но я вам не скажу. Когда речь идет об Озиле, все зависит от того, готов ли тренер работать над оборонительным балансом команды.

Многие команды хотят играть в высокий прессинг и быстро переходить в атаку. Но вам все равно нужны такие игроки, как он, которые могут отдать последний пас", — цитирует Венгера Zeit.

Ранее сообщалось, что Озил провел тайную встречу с представителями Фенербахче.