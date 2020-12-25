Англия

Норвежец не стал разглашать цели команды.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер заявил, что в клубе никто не думает о борьбе за титул АПЛ.

"В любом случае вокруг Манчестер Юнайтед постоянный шум, поэтому для нас важно улучшаться как команда, побеждать по одной игре за раз".

"Это единственный способ, благодаря которому мы будем бороться за что-либо в конце сезона, так что АПЛ — это не то, о чем мы говорим.

Единственное, о чем мы говорим и на чем сосредотачиваемся, — это совершенствоваться изо дня в день и учиться справляться с определенными ситуациями, и, возможно, сейчас, когда нас хвалят, и это еще одна вещь, с которой нужно научиться справляться", — цитирует Солскьяера Goal.

Ранее норвежский специалист рассказал об отношении полузащитника Поля Погба к борьбе за трофеи.