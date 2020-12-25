"Красные дьяволы" не намерены расставаться с англичанином.
Мэйсон Гринвуд, Getty Images
25 декабря 2020, 08:26
Манчестер Юнайтед намерен предложить нападающему Мэйсону Гринвуду новое соглашение, об этом сообщает Goal со ссылкой на подкаст журналиста Фабрицио Романо.
Действующий контракт 19-летнего англичанина с "красными дьяволами" рассчитан до июня 2023 года.
В 9 матчах сезона АПЛ Гринвуд забил за манкунианцев один гол.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед установил рекорд по количеству гостевых побед над клубами АПЛ кряду.