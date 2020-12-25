Англия

"Красные дьяволы" не намерены расставаться с англичанином.

Манчестер Юнайтед намерен предложить нападающему Мэйсону Гринвуду новое соглашение, об этом сообщает Goal со ссылкой на подкаст журналиста Фабрицио Романо.

Действующий контракт 19-летнего англичанина с "красными дьяволами" рассчитан до июня 2023 года.

В 9 матчах сезона АПЛ Гринвуд забил за манкунианцев один гол.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед установил рекорд по количеству гостевых побед над клубами АПЛ кряду.