Манчестер Юнайтед обыграл на выезде Эвертон (2:0) в 1/4 финала Кубка английской лиги.

"Красные дьяволы" выиграли 13-й матч подряд в гостях у клубов АПЛ во всех турнирах с 19 июня, когда была ничья в Премьер-лиге с Тоттенхэмом (1:1).

Данная серия является рекордной в истории Манчестер Юнайтед.

После 13 туров английской Премьер-лиги подопечные Оле-Гуннара Солскьяера занимают третью позицию в турнирной таблице.

Вашему вниманию видео голов и обзор поединка 1/4 финала Кубка английской лиги Эвертон — Манчестер Юнайтед.