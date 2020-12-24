Манкунианцы выступают на чужих стадионах не хуже, чем на своих.
Джесси Лингард (слева), Поль Погба (по центру) и Оле-Гуннар Солскьяер, Getty Images
24 декабря 2020, 11:40
Манчестер Юнайтед обыграл на выезде Эвертон (2:0) в 1/4 финала Кубка английской лиги.
"Красные дьяволы" выиграли 13-й матч подряд в гостях у клубов АПЛ во всех турнирах с 19 июня, когда была ничья в Премьер-лиге с Тоттенхэмом (1:1).
Данная серия является рекордной в истории Манчестер Юнайтед.
После 13 туров английской Премьер-лиги подопечные Оле-Гуннара Солскьяера занимают третью позицию в турнирной таблице.
Вашему вниманию видео голов и обзор поединка 1/4 финала Кубка английской лиги Эвертон — Манчестер Юнайтед.