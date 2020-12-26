Специалист вспомнил времена карьеры в родном клубе.
Стивен Джеррард,Getty Images
26 декабря 2020, 14:29
Главный тренер Рейнджерс Стивен Джеррард высказался насчет возможности прихода в Ливерпуль в качестве тренера.
"Хотел бы я однажды возглавить Ливерпуль? Это моя мечта. Этот клуб означает для меня все. Но на данный момент команду возглавляет один из лучших специалистов мира — Юрген Клопп. Он принес клубу множество важных побед".
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"Мои отношения с Ливерпулем все еще сильны, там до сих пор выступают мои бывшие одноклубники. Но хочу заверить всех. То, что я играл за Ливерпуль, не означает, что я следующий на очереди в тренеры. Будет видно", — цитирует Джеррарда The Athletic.
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