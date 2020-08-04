Чтиво

Руководство "пенсионеров" так и не смогло поставить галочку напротив легендарного полузащитника.

В 2005 году, 5 июля, был момент, когда руководство Челси ушло спать, веря, что они осуществили немыслимое.

Стивен Джеррард, всего через шесть недель после выигрыша Лиги чемпионов в Стамбуле, подал официальный запрос на трансфер из Ливерпуля, сжигая мосты с клубом, который его воспитал. 25-летний футболист в расцвете сил был ошеломлен и недоволен тишиной в переговорах по новому долгосрочному контракту. Победители АПЛ, давние поклонники таланта англичанина, почувствовали шанс, а Жозе Моуриньо должен был стать их козырем.

Условия личного контракта тогда уже обсуждались и не должны были стать проблемой. Оставалось только договориться о сумме трансфера, и, поскольку Ливерпуль даже выступил с заявлением о том, что пути игрока и клуба разойдутся, предполагалось, что мерсисайдцы согласятся на предложение в 35 миллионов фунтов стерлингов утром. Трансферная сага близилась к завершению.

Прошло почти 15 лет, и трудно понять, насколько близко Джеррард был к тому, чтобы покинуть Ливерпуль. Он имеет тенденцию гримасничать, когда данный вопрос поднимается в эти дни. Как будто он предпочел бы забыть эти летние увлечения с появлением Романа Абрамовича и всю интригу сезонов 2004 и 2005 годов, когда информация о его будущем наполняла заголовки всех изданий, будто они были каким-то пятном на 17-летней карьере полузащитника на Энфилде.

Конечно, в последующее десятилетие время от времени могло произойти острое сожаление, особенно когда Ливерпуль не мог конкурировать с богатствами олигарха и с трофейным залом на Стэмфорд Бридж. Джеррард может указывать на Кубок Лиги и Кубок Англии в качестве значимых наград, достигнутых в качестве капитана Ливерпуля после 2005 года и до отъезда в МЛС. Челси же выиграл три титула Премьер-лиги, Лигу чемпионов, Кубок УЕФА, четыре Кубка Англии и два Кубка Лиги в тот же период. Каждый раз, когда они поднимали титул он, должно быть, хотя бы ненадолго размышлял, как он мог оказаться на пьедестале.

Теперь же Джеррард может подойти ко всему с должной точки зрения. "Я не жалею о том, что не перешел в Челси", — сказал он в этом году в подкасте Джейми Каррагера. "Никаких сожалений по этому поводу. Теперь я могу взять своего сына на игры. Могу быть в Ливерпуле. Меня пригласили обратно в академию, чтобы тренировать. Это отношения, которые мне нужны с Ливерпулем".

"Моуринью пришел ко мне где-то в 2010 году, когда он был в Реале. Конечно, это был бы невероятный опыт, но они хотели, чтобы я спровоцировал уход из Ливерпуля. У меня также были серьезные переговоры с Баварией. Но когда мысли о переходе проходят, вы думаете: "Подождите минутку, я капитан Ливерпуля. Я уже в огромном клубе. Зачем менять что-то? Зачем мне портить отношения с Ливерпулем?".

Тогда Джеррард был довольно эмоциональным. С самого начала следует признать, что для того, чтобы полузащитник бросил завистливые взгляды на юго-запад Лондона, потребовалось больше, чем интерес Абрамовича на трансферном рынке. Челси впервые определил его как возможного новобранца, еще когда Клаудио Раньери руководил командой летом 2003 года, когда каждый день, казалось, предвещал новое подписание в несколько миллионов фунтов стерлингов после прихода российского олигарха.

Джеррард и Моуриньо восхищались друг другом. Англичанин считал, что тренер выведет его игру на новый блестящий уровень. Это история искушения.

Лето 2004 года. Джеррард вместе с Англией отправился на чемпионат Европы в Португалию со своим будущим водоворотом спекуляций. Рафа Бенитес был назначен тренером Ливерпуля и отправился в Лиссабон, чтобы встретиться с капитаном, которого он унаследовал. По совпадению Бенитес оказался в том же самолете, что и его предшественник Жерар Улье и мать Джеррарда Джули Энн. Француз должным образом представил пару друг другу.

"Рафа пожал ей руку, поздоровался и сразу же задал очень тупой вопрос: "Стивену нравятся деньги?", — вспоминал Джеррард в своей автобиографии "Моя история". "Помимо стандартного вступления "Рад приветствовать вас", это были первые слова, которые Рафа сказал моей маме. Мои отношения с ней настолько близки, что я узнал об этом еще до того, как мой новый менеджер забрался в такси, чтобы встретиться со мной".

Это могло быть ошибочной шуткой. Или Бенитес, возможно, стремился оценить пораньше, что мотивировало полузащитника. Несмотря на это, это был едва ли не самый благоприятный из стартов, и он заметно контрастировал с подходом Моуринью, хотя и косвенным, когда речь шла о том, чтобы заставить игрока чувствовать себя ценным. Новый менеджер Ливерпуля не смог заверить в грандиозных планах на Энфилде, поскольку средства были относительно ограниченными. Это оставляло Джеррарда неуверенным в отношении амбиций клуба, а люди Моуриньо постоянно напоминали об интересе к персоне англичанина.

"В то время Стиви был одним из лучших игроков в мире и делал все возможное в Ливерпуле", — сказал Джон Терри, напарник по сборной Англии, летом прошлого года. "Моуриньо выразил интерес к игрокам сборной Англии — на 100 процентов он сделал бы нас сильнее — и спросил, можем ли мы поговорить со Стиви тихо, что мы и сделали. С самого первого дня Джеррард буквально сказал, что не хочет переходить, но в конце концов его переубедили".

Джеррард признался в этом. В итоге пришло предложение на сумму 20 миллионов фунтов стерлингов, а исполнительный директор Челси Питер Кеньон предположил, что в интересах всех, чтобы сделка была завершена быстро. Тем не менее, после четырех дней размышлений после вылета Англии от Португалии, Джеррард не смог уйти. Он выразил сомнения Бенитесу, провел пресс-конференцию, чтобы подтвердить свое будущее на Энфилде, и погрузился в новую эру клуба.

Не все были уверены, что это конец истории. "Вы знаете, что Челси рано или поздно получит того, кого хочет", — сказал Арсен Венгер в ноябре, когда до менеджера Арсенала дошло, что в лондонском футболе появилась новая сила, которая вскоре претендует на корону. "Это означает, что это может быть только временное решение".

Сам Джеррард раздувал пламя несколько недель спустя перед игрой в Лиге чемпионов против Олимпиакоса, признав, что будет вынужден подумать о своем будущем, если Ливерпуль не представит доказательств того, что они могут предстать конкурентоспособными. "Если дела идут не очень хорошо, я должен посмотреть, что будет летом", — сказал он накануне встречи. "Мне исполнится 25 в конце сезона, и у меня осталось шесть или семь лет на высшем уровне, чтобы выиграть что-то, поэтому поворот может произойти довольно резко".

"Я в сложной ситуации, потому что сам фанат Ливерпуля. Хочу выиграть титулы в этом клубе, но у меня нет времени. Я не могу ждать три или четыре года, пока клуб преобразится и станет победителем. Я надеюсь, что процесс завершится до конца сезона, и что уже летом мы будем в чемпионской гонке следующего года. Я сейчас не сдамся". Ливерпуль был седьмым, 15 очков от лидера — Челси.

Этот разрыв будет увеличен до 37 очков к концу кампании, а после автогол Джеррарда помог Челси в финальном матче Кубка Лиги, когда Моуриньо выиграл свой первый трофей в Англии, что вывело из себя группу болельщиков Ливерпуля, которые сидели рядом с мамой и девушкой игрока. "Он сделал это специально", — кричали они. Он хочет играть за Челси, хочет денег. Он и его гребаная миссис просто хотят эти лондонские деньги. Джеррард — предатель".

И все же через несколько месяцев все это было забыто. Участие в Лиге чемпионов стало личной одиссеей Джеррарда, полузащитник вместе с Ливерпулем прошел Байер, Ювентус и даже Челси на пути в Стамбул, и это его самое невероятное выступление по сегодняшний день. Тогда, даже Абрамович, человек, привыкший получать все, что он желал, должен был полагать, что погоня за полузащитником не увенчается успехом. Затем все изменилось.

Джеррард находился в тупике в течение следующих нескольких недель в ожидании улучшенного предложения по контракту от Ливерпуля. У него было два года до конца существующей сделки, но он не хотел обсуждать новые условия, в то время как было неясно, будет ли команда снова претендовать на победу в Лиге чемпионов. В итоге они заняли пятое место, оказавшись за пределами квалификационных мест, но все равно их ждала защита пятого титула Лиги чемпионов. Игрок ожидал быстрой сделки после своих подвигов в Турции, тем более что новые контракты уже были согласованы с Игорем Бисканом и Дитмаром Хаманном. Вместо этого было оглушительное молчание.

Следует признать, что проблемы логистики сыграли свою роль. Игроки ушли в отпуск. Агент Джеррарда, Струан Маршалл, был в медовом месяце. Но как только все вернулись на работу и сосредоточились на предстоящем сезоне, непримиримость охватила все стороны. Были проблемы в контакте между капитаном и менеджером. Джеррард изначально чувствовал, что он никогда не будет требовать уйти. Это сменилось мыслью, о том, может ли его продажа спровоцировать перестройку.

"Я должен осознать и принять роль, которую играл во флирте с Челси, эго и холод между мной и Рафой", — сказал Джеррард в подкасте Каррагера. "Я мог бы справиться с этим по-другому. Может быть, если бы подошел с немного большим опытом или зрелостью... мы могли бы избежать некоторой части того дерьма, которое вылезло, или того, как далеко это все зашло".

Претенденты на Джеррарда почувствовали небольшой шанс. Первоначально это был Реал, который включился в гонку. Бенитес получил два звонка от директора испанского клуба, Арриго Сакки, по поводу потенциальной доступности игрока. Но еще был Челси, который двигался более решительно. В какой-то момент между Джеррардом и Моуриньо был прямой контакт. Впоследствии игрок признал, что Моуринью "был очень убедителен" и что ему "понравилось, как он говорил со мной".

"Я мечтал о Клоде Макелеле, Стивене Джеррарде и Фрэнке Лампарде в центре поля", — сказал Моуринью десятилетием спустя. "Мы играли в правильном треугольнике без 10 и с Макелеле перед защитниками. Я, мистер Абрамович и Питер Кеньон в то время — мы мечтали об этом", — сказал Моуриньо.

К 5 июля 2005 года игроки Ливерпуля уже восемь дней как тренировались. Ничья в квалификации Лиги чемпионов против уэльского ТНС выглядела непонятно. И все же разговор вращался исключительно вокруг Джеррарда.

Делались различные публичные заявления, но ни одно из них не было полезным. Очевидное нежелание Ливерпуля предложить более выгодные условия сделки, в конечном итоге предложенной на переговорах с Маршаллом, засело в мозге игрока. Его отношения с Бенитесом выглядели разрушенными, возможно, даже не подлежали восстановлению. Челси предложил за англичанина рекордные 32 миллиона фунтов стерлингов, но их предложение было отклонено. Выход из ситуации не был найден.

Джеррард, подозревая, что руководство Ливерпуля может заявить о новом контракте, чтобы успокоить болельщиков, пока они договаривались о его продаже, попросил Маршалла позвонить по телефону и сделать запрос о трансфере, надеясь спровоцировать клуб к действиям.

Когда это было публично подтверждено клубом, все вырвалось на свободу. Футболка Джеррарда с 17-м номером была сожжена возле Шенкли Гейтс на Энфилде, к большому удовольствию присутствующей съемочной группы. "Иуда" и "Предатель" были выведены баллончиком с краской на стене возле Мелвуда, в то время как группы фанатов собирались около ворот тренировочной базы, демонстрируя свое отвращение. Временами, когда на тебя обрушивается гнев половины города, доброжелательный местный парень чувствует это словно проклятье.

"Я думал: "Хотел бы сыграть под руководством Жозе Моуринью", — писал Джеррард. "Я был уверен, что при Жозе я выиграю все трофеи, которые я жаждал. Жозе Моуриньо, а не Челси, засел мне в голову. Он мог бы получить больше от меня как игрока. И я знаю, что он принес бы мне успех. Решение сводилось к простому выбору: хочу ли я выигрывать трофеи с Челси или я остаюсь верным Ливерпулю?"

Казалось, что все стороны согласились на компромисс. "Мы внимательно посмотрим, сколько денег получим за Стиви", — сказал Пэрри. "Мы постараемся использовать заработанные деньги, чтобы сделать Ливерпуль сильнее, чем когда-либо".

На данный момент стоит задуматься, почему Челси, клуб, который потратил 30 миллионов фунтов стерлингов на 29-летнего Андрея Шевченко год спустя, а также с готовностью погрузился в гораздо более сложные переговоры о приобретении Эшли Коула из Арсенала, не смог сделать Ливерпулю предложение, от которого они не смогли бы отказаться.

Может быть, учитывая личные условия контракта — 120 000 фунтов стерлингов в неделю, по их мнению, сделка казалась свершившимся фактом. Возможно, они позволили себе поверить, что небольшое увеличение предложения на следующий день обеспечит подписание. Если так, то тактика была ошибочной. Сделка была близка к успеху, но еще не завершилась.

Что заставило Джеррарда передумать в ту ночь? Сначала он был охвачен паникой до такой степени, что клубный доктор нанес ему домашний визит, чтобы помочь успокоить приступ тревоги. Когда он пришел в себя, он навестил своего отца и обсудил возможные варианты со своей семьей, девушкой и друзьями. Все были шокированы тем, как все обернулось. Но, хотя руководство Челси было убеждено, что сенсация близка, игрок и его окружение достигли общего решения.

Всегда существовали теории заговора о том, почему в глубине души Джеррард так не хотел уходить. Ни одна из них никогда не была подтверждена какими-либо доказательствами. В своей книге он обуславливал это узами, связывающими его с клубом, в котором он был с восьми лет, и городом, который его воспитывал.

"Папа был спокоен, и, прежде чем высказаться, он захотел узнать мои мысли и чувства. Я сказал папе и Полу (его брату), что клуб продемонстрировал мне любовь, в которой я нуждался. Я не чувствовал, что они действовали так быстро, как следовало бы. Челси относился ко мне серьезно, и фактор Моуриньо был очень важен в моих мыслях. Он засел в моей голове. Я хотел играть в футбол для него. Но как только все для себя прояснил, снова начал думать о Ливерпуле. Я говорил гораздо больше о Ливерпуле, чем Челси".

"Я был так близок к отъезду, но после разговора с отцом и Полом все изменилось…"Что для тебя лучше? Что ты хочешь? Сможешь ли ты справиться с тем, что обернется против тебя? Могу ли я принять тот факт, что никогда больше не буду играть за Ливерпуль?". Это были такие вопросы — ни один из них не касался денег. Мы все знали, что я бы заработал больше, если бы поехал в Челси, но финансы не имели значения. Для меня будет значить больше выиграть два или три трофея с Ливерпулем, чем удвоить или даже утроить это число с Челси? Я был далеко не уверен насчет лондонцев. Я думал только о Ливерпуле".

В 11 вечера Джеррард попросил Маршалла позвонить Пэрри и подтвердить, что он хочет остаться. Он даже попросил убрать клаусулу в его новом контракте, чтобы продемонстрировать свою преданность. "Моуринью понимал мои мотивы", — добавил Джеррард в своей книге, хотя опять-таки его агент позвонил Кеньону, чтобы сказать, что его клиент изменил свое мнение.

Руководство Челси, что неудивительно, было в ярости, когда пришлось донести до Абрамовича известие о том, что погоня за игроком второе лето подряд ни к чему не привела.

Челси никогда больше не пытался переманить полузащитника. Моуриньо вновь пробовал заполучить англичанина, когда выступал за Интер и Реал, хотя даже тогда казалось, что момент прошел. "Он исторический игрок Ливерпуля, исторический игрок Премьер-лиги и оппонент, которым я всегда восхищался и которого уважал", — сказал "Особенный". "Один из моих любимых противников. Мы сделали все, чтобы попытаться подписать его (во время работы в Челси). Лично мне он никогда не говорил, что придет. Никогда. Он всегда был "красным", и я думаю, что решение было правильным".

Жестокий поворот судьбы был в том, что Джеррард переживет самый неудачный момент в карьере в игре против Челси с Моуринью. Тогда португалец уже второй возглавил "синих". Даже сейчас ни один день не проходит без размышления о потере концентрации в ту долю секунды, в которую англичанин поскользнулся, и которая дала Демба Ба возможность открыть счет и положить начало победе лондонцев.

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Эта боль будет ощущаться до тех пор, пока Ливерпуль, наконец, не поднимет трофей Премьер-лиги.

В марте 2015 года в благотворительном матче между командами, собранными Джеррардом и Каррагером на Энфилде, Джон Терри вручил Стивену письмо от Моуриньо. Оно было написано от руки на бумаге для заметок с эмблемой Челси. Португалец поздравил полузащитника с "фантастической карьерой в клубе его сердца" и выразил сожаление по поводу того, что никогда не работал с ним.

Письмо, очевидно, заняло укромное место в доме Джеррарда. Постоянное напоминание о переезде, который так и не состоялся.