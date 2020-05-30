Тесты

Football.ua предлагает проверить свои знания о легендарном полузащитнике "красных".

Время бежит очень быстро, и сегодня Стивену Джеррарду исполняется уже 40 лет. Полтора десятилетия он был символом Ливерпуля — когда говорили о клубе с берегов Мерси, первым делом вспоминали его капитана.

В честь легенды мерсисайдского клуба мы подготовили онлайн-викторину.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке.

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Горка Элустондо