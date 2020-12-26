Англия

Вашему вниманию ключевые моменты поединка.

Манчестер Юнайтед упустил победу над Лестером в поединке 15-го тура АПЛ, так и не сумев обойти команду Роджерса в турнирной таблице.

"Красным дьяволам" на протяжение матча везло гораздо меньше, чем хозяевам. На 61-й минуте гол Марсиаля был отменен после просмотра судьей видеоповтора, а в концовке поединка защитник манкунианцев Аксель Туанзебе переправил мяч в собственные ворота.

По итогу поединка положение клубов в турнирной таблице осталось прежним: "лисы" занимают вторую строчку с 28 очками, а подопечные Солскьяера — идут на третьем месте с 27 баллами.

Вашему вниманию видео голов и обзор данного матча:

Лестер — Манчестер Юнайтед 2:2

Голы: Барнс, 31, Варди, 85 — Рашфорд, 23, Фернандеш, 79

Лестер: Шмейхель — Джастин, Эванс, Фофана, Кастань — Тилеманс, Ндиди — Олбрайтон (Перес, 81), Мэддисон, Барнс — Варди.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Линделеф (Туанзебе, 64), Магуайр, Байи, Шоу — Мактоминей, Фред — Джеймс (Погба, 54), Бруну Фернандеш, Рашфорд — Мартиаль (Кавани, 75).

Предупреждения: Мэддисон, Ндиди — Фернандеш