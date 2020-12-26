Англия

Маркус Рашфорд стал третьим самым молодым игроком Манчестер Юнайтед, добившимся этого результата.

В матче 15-го тура чемпионата Англии против Лестера форвард Манчестер Юнайтед открыл счет, забив свой юбилейный, 50-й, мяч за манкунианцев в АПЛ — сообщает ОРТА.

Более того, поскольку он сделал это в возрасте 23 лет и 56 дней, то стал третьим самым юным игроком клуба, которому покорился этот рубеж.

В более раннем возрасте это удалось Уэйну Руни (22 года и 157 дней) и Криштиану Роналду (22 года, 341 день).

Следить за ходом поединка Лестер — Манчестер Юнайтед вы можете по текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.