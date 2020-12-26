Англия

Португалец стал настоящим лидером клуба.

В рамках 15-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед играет против Лестера.

Полузащитник МЮ Бруну Фернанеш на 23-й минуте отметился голевым пасом на Маркуса Рашфорда, который открыл счет в мачте.

Читай также: Рашфорд забил 50 мячей в АПЛ за МЮ

Это уже 30-е голевое действие португальца в АПЛ. Он поучаствовал более чем в половине голов Манчестер Юнайтед (59) в АПЛ с момента перехода (17 голов и 13 голевых передач).

Следить за ходом поединка Лестер — Манчестер Юнайтед вы можете по текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.