Англия

Нидерландец может вновь оказаться в АПЛ.

Руководство Тоттенхэма и Манчестер Сити рассматривают вариант с приобретением полузащитника Аталанты Мартена де Роона, сообщает 90min.

По данным источника, игрок может достаться клубам совершенно бесплатно, так как нынешний контракт де Роона с Аталантой заканчивается летом 2021 года.

Напомним, нидерландлец уже имел опыт выступлений в АПЛ, защищая цвета Мидлсбро в сезоне 2016/17.

Ранее сообщалось, что составить конкуренцию английским клубам в гонке за футболистом может Барселона.