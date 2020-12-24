Нидерландец может вновь оказаться в АПЛ.
Мартен де Роон, getty images
24 декабря 2020, 21:20
Руководство Тоттенхэма и Манчестер Сити рассматривают вариант с приобретением полузащитника Аталанты Мартена де Роона, сообщает 90min.
По данным источника, игрок может достаться клубам совершенно бесплатно, так как нынешний контракт де Роона с Аталантой заканчивается летом 2021 года.
Напомним, нидерландлец уже имел опыт выступлений в АПЛ, защищая цвета Мидлсбро в сезоне 2016/17.
Ранее сообщалось, что составить конкуренцию английским клубам в гонке за футболистом может Барселона.