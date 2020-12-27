Англия

Сенегалец теперь занимает шестую строчку.

В рамках 15-го тура АПЛ Ливерпуль дома принимает Вест Бромвич.

На 12-й минуте игры счет в матче открыл Садио Мане. Сенегалец принял мяч в центре штрафной и со второго касания пробил в левый угол.

Этот гол оказался 69-м для игрока в футболке Ливерпуля и позволил Садио выйти на шестую строчку в списке лучших бомбардиров клуба.

Отметим, что аналогичное количество забитых мячей у Луиса Суареса. Четвертое место заимает Мохаммед Салах — 89 голов, третье за Майклом Оуэном — 118, второй в списке Стивен Джеррард — 120 и первый — Робби Фаулер — 128 голов.

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