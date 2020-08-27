Испания

Сенегалец может оказаться в каталонском клубе.

Барселона готовится к возможному расставанию с Лионелем Месси и находится в поисках возможных вариантов для его замены.

Как сообщает издание Sport, каталонскому клубу предложили приобрести нападающего Ливерпуля Садио Мане на место аргентинца. Форвард раздумывает над сменой клуба и готов присоединиться к каталонцам.

Стоимость сенегальского нападающего оценивается в сумму около 120 миллионов евро.

Действующий контракт Мане с Ливерпулем рассчитан до июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Мане стал лучшим игроком сезона в АПЛ по версии болельщиков.