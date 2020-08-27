Сенегалец может оказаться в каталонском клубе.
Садио Мане, Getty Images
27 августа 2020, 16:55
Барселона готовится к возможному расставанию с Лионелем Месси и находится в поисках возможных вариантов для его замены.
Как сообщает издание Sport, каталонскому клубу предложили приобрести нападающего Ливерпуля Садио Мане на место аргентинца. Форвард раздумывает над сменой клуба и готов присоединиться к каталонцам.
Стоимость сенегальского нападающего оценивается в сумму около 120 миллионов евро.
Действующий контракт Мане с Ливерпулем рассчитан до июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что Мане стал лучшим игроком сезона в АПЛ по версии болельщиков.