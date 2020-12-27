Англия

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg подводит итоги матча 15-го тура АПЛ, в котором "красные" упустили контроль над ситуацией в последние десять минут.

В рамках пятнадцатого тура английской Премьер-лиги действующий чемпион данного состязания принимал на своем поле одного из главных аутсайдеров текущего розыгрыша — Вест Бромвич. Постепенно команды вошли в так называемый режим "boxing day", поэтому плотность календаря не будет давать им повода расслабиться между празднованием Рождества и Нового года.

Ливерпуль был озадачен перед отчетным поединком приятной головной болью в виде вопроса о сохранении лидирующей позиции по состоянию на окончание календарного года. В этом контексте, матч против предпоследней команды чемпионата, которая имеет лишь намеки на покидание зоны вылета в ближайшее время — настоящий подарок Судьбы. Тем более, что "красные" неделей ранее прошлись катком по еще одному представителю нижней половины турнирной таблицы — Кристал Пэласу (7:0).

Впечатление от игры гостей данного поединка на первых минутах было удручающим. Коллектив Сэма Аллардайса даже не пытался показывать агрессию, просто опустившись в два ряда обороны по схеме 6 – 4 у своей штрафной, ожидая массированного штурма со стороны соперников. Но Ливерпуль оказался хитрее, и вместо того, чтобы ломиться в хаотичном порядке через фланги, решил растягивать оборону оппонентов по всей ширине площадки.

Оказалось, что запаса эластичности у построения "дроздов" хватило лишь на 12 минут. У центра поля тройка "последних" игроков Ливерпуля спокойно раскатывала мяча вплоть до того момента, как Матип увидел свободное пространство для Мане в центре чужой штрафной. Мгновенный заброс, классный прием на грудь от сенегальца, и точный удар в левый нижний угол — прагматичное завершение стараний команды на первых минутах.

Никак не повлиял данный эпизод на гостей. Команда Аллардайса просто забыла об атакующих действиях, поэтому выносила мяч куда попало при первой удобной возможности. Ливерпуль мог наказать соперников за подобное отсутствие инициативны, но, опять-таки, пойди попробуй вновь преодолеть эти эшелоны обороны. Несколько опасный прострелов, с которыми удавалось справляться защитникам в последний момент до завершающего удара, в общую статистику не попадали.

Однако, уже во второй половине, совсем ведь другая игра была от "дроздов"! Вест Бромвич будто бы вспомнил, что кроме действий в обороне еще есть и другие компоненты футбола. Раскрываться, разумеется, никто не особо не спешил, но с контратаками ситуация наладилась достаточно быстро. "Красные" не предложили достаточно уровня агрессии сходу, после чего уже не они правили балом на футбольном поле, пусть и продолжали владеть мячом большую часть времени.

На 71-й минуте Бром впервые в матче серьезно уколол соперника с помощью одной лишь точной передачи на 60 метров вперед от Савьерса, которую завершал ударом из левого фланга штрафной Грант, но Алиссон спас свои ворота. Но уже через 10 минут даже бразильцу пришлось капитулировать. Уж слишком неожиданным был для него рикошет мяча от штанги, после удара головой от Аджаи, который завершал подачу Перейры с правого фланга.

И все — как и не было преимущества на табло, а ведь Клопп не просто так срывал голос в технической зоне. Знал наставник Ливерпуля, что играться с "Большим Сэмом" крайне опасно. Но даже при таком замешательстве "красные" должны были уходить от поражения, но великолепный Джонстон спас ворота от удара фактически в упор головой в исполнении Фирмино за минуту до конца основного времени. Для хозяев один набранный балл — мелочь, а вот для "дроздов" — второй гостевой скальп с явного фаворита в этом сезоне.

В следующем туре, который станет последним у уходящем году, Ливерпуль сыграет на выезде против Ньюкасла, а Вест Бромвичу предстоит на своем поле принять Лидс Юнайтед.Ливерпуль — Вест Бромвич 1:1Мане, 12 — Аджайи, 81Алиссон — Александер-Арнольд, Матип (Р. Уильямс, 60), Фабиньо, Робертсон — Джонс (Окслейд-Чемберлен, 83), Хендерсон, Вейналдум — Салах, Фирмино (Ориги, 90), Мане.Джонстон — Фурлонг, Аджайи, О'Ши, Гиббс — Савьерс — Филлипс, Робинсон (Перейра, 73), Галлахер (Иванович, 90+1), Диангана — Грант (Остин, 79).Предупреждение: О'Ши