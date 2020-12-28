Немец может перебраться в чемпионат Италии.
getty images
28 декабря 2020, 16:13
Полузащитник Арсенала Месут Озил может покинуть клуб в зимнее трансферное окно и переехать играть в Ювентус, сообщает Tuttosport.
По данным источника, агент немецкого футболиста связался с представителями туринского клуба с целью предложить услуги его клиента.
Отмечается, что Ювентус может не согласиться приобрести игрока зимой, но рассматривает вариант с тем, чтобы договориться о контракте летом 2021 года.
Ранее сообщалось, что Озил имеет шанс покинуть Арсенал в ближайшее время, так как в его услугах заинтересован Фенербахче.