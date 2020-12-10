Италия

Уругваец заявил, что мог вернуться в Италию.

Нападающий Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани заявил, что мог вернуться в один из топ-клубов из Серии А.

"Я всегда буду благодарен Наполи. Именно по этой причине я сказал "нет" многим итальянским клубам, включая Ювентус, который мне часто звонил, и Интер.

Я не мог сделать такой жест неаполитанцам. Если я думаю о Неаполе, я думаю о радости. Я знаю, что я так много сделал для них, и они продолжают воздавать мне должное всем этим", — сказал Кавани MondoNapoli.

Ранее сообщалось, что уругвайский футболист может получить наказание на пост в Instagram.