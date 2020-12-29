Англия

Футболист поделился размышлениями за прошедший год.

Полузащитник Астон Виллы Джон Макгинн поделился мыслями после поединка 16-го тура АПЛ против Челси (1:1).

"Равная игра. Челси – хорошая команда. Не так много команд приезжают сюда (На Стэмфорд Бридж, прим.ред) и добиваются результата. Особенно учитывая два прошедших дня, это хороший результат.

В этом сезоне мы показали силу нашего характера. Мы соединили его со способностями и решимостью, все бьются до последней секунды и борются за каждый мяч.

В прошлом сезоне мы бы могли уехать отсюда с поражением, но мы боролись и забрали очко.

Весь этот год я думал, что нам, футболистам, очень повезло делать то, что мы любим. Может быть, это не так здорово при пустых трибунах, но есть много людей, которые теперь не могут заниматься тем, к чему привыкли", – цитирует Макгинна BBC.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Челси — Астон Вилла.