Команды поделили очки в 16-м туре.
Челси - Астон Вилла, Getty Images
29 декабря 2020, 00:33
В рамках 16-го тура АПЛ лондонский Челси разошелся миром с Астон Виллой (1:1).
На гол Жиру на 34-й минуте игры гости ответили взятием ворот от Эль-Гази во втором тайме.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Челси — Астон Вилла 1:1
Голы: Жиру, 34 — Эль-Гази, 50.
Челси: Менди — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Чилвелл — Канте, Жоржиньо (Хаверц, 72), Маунт — Пулишич, Жиру (Вернер, 72), Хадсон-Одои.
Астон Вилла: Мартинес — Кэш, Хаус, Конса, Таргетт — Дуглас Луис, Макгинн — Траоре (Дэвис, 87), Грилиш, Эль-Гази (Рэмси, 82) — Уоткинс.
Предупреждения: Аспиликуэта, Жиру, Канте — Эль-Гази