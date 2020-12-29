Англия

Защитник "горожан" призвал общественность к соблюдению правил безопасности.

Защитник Манчестер Сити Эмерик Ляпорт обратился к подписчикам после отмены матча 16-го тура АПЛ против Эвертона из-за вспышки коронавируса в составе "горожан".

"Друзья, как вы видите, пандемия еще не закончилась... Пожалуйста, не забывайте соблюдать правила. Берегите себя и свою семью", – написал Ляпорт в своем Twitter.

Отметим, что француз уже переболел коронавирусом в сентябре.

Ранее Ляпорт заявлял, что считает Манчестер Сити сильнее Ливерпуля.